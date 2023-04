Chiquis Rivera se muestra caminando por la calle, luciendo su figura al acudir a una conferencia

Foto: Neilson Barnard for The Recording Academy / Getty Images

Chiquis Rivera hizo una pausa en la segunda parte de su gira Abeja reina para acudir a un evento muy especial: una conferencia a favor del empoderamiento de la mujer, organizada por la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por sus siglas en inglés). Ella compartió en su cuenta de Instagram un video que la muestra yendo hacia la cita, caminando por la calle y luciendo muy elegante con una blusa blanca y unos pantalones color champagne. El mensaje que escribió junto a su post fue: “Estos son los momentos por los que vivo: Buenas conversaciones, con buena gente, haciendo cosas buenas por nuestra comunidad. LULAC, gracias por invitarme a su Conferencia de Empoderamiento de Mujeres 2023. Fue un placer absoluto ser una oradora”.

En otro clip la cantante se mostró muy emocionada al recibir por paquetería el premio Latin Grammy que obtuvo hace unos meses en la categoría de Mejor Álbum de Banda (por Abeja reina): “Simplemente, GRACIAS a DIOS!!!!!!! Lo hicimos chicos!!!!” 😭😭🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻 View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Chiquis no podía dejar de posar muy orgullosa con su premio junto a su perro Pancho, y en la cuenta oficial de la mascota se publicó una foto actual de la cantante -con el Latin Grammy 2022- y otra de hace dos años, cuando ganó en esa misma categoría, pero por el álbum Playlist.

Desliza para ver todas las fotos

Sigue leyendo: