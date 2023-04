En shorts y botas altas Chiquis Rivera muestra su habilidad para sostener un vaso en su cabeza

Chiquis Rivera siempre tiene ideas originales para sorprender a sus fans durante sus shows, y en el que ofreció en Ciudad de México realizó una singular coreografía que en apariencia sería muy sencilla, pero en la que puso a prueba su equilibrio. Usando shorts cacheteros y botas altas la cantante hizo varias sentadilas, pero sosteniendo un vaso sobre su cabeza, todo con la canción “Tequila” como fondo musical.

Chiquis también sorprendió al usar un enterizo de látex rojo con amplias aberturas laterales unidas por correas, lo cual dejó ver que no llevaba ropa interior. Con ese sexy atuendo cantó el cover de Marisela “Mi problema”, que fue coreado de principio a fin por sus fans. View this post on Instagram A post shared by Chiquis Rivera Online (@chiquisriveraonline)

En todo momento Chiquis Rivera recibe el apoyo de su novio, el fotógrafo Emilio Sánchez. Ella compartió en su cuenta de Instagram una fotografía que los muestra a ambos, y que complementó con el mensaje: “Me desperté tan agradecida contigo. Extraño tu rostro”. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Sigue leyendo: