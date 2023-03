Chiquis Rivera causa sensación al bailar con su hermana Jacqie en una fiesta

A Chiquis Rivera le encantan las fiestas y siempre demuestra la gran energía que tiene para bailar; en esta ocasión compartió un video en el que se muestra dando sus mejores pasos en compañía de su hermana Jacqie, a quien calificó como “mi compañera de baile por siempre”. El clip lleva hasta el momento más de 100,000 likes en Instagram.

Con motivo del Día de San Patricio la cantante decidió acudir con una de sus grandes amigas -la estilista Vanessa Sánchez– para colocarse unas extensiones. Y ya con su look mejorado aprovechó para promocionar su línea de productos para el cuidado del cabello, que ha tenido mucho éxito.

Chiquis también informó en un video que el sábado 17 también fue el Día Mundial del Fan, por lo que agradeció a sus seguidores estar muy al pendiente de todos sus proyectos: “Quiero tomar este momento para darle las gracias a cada uno de ustedes…a todo el clan, gracias por su cariño, por su amor, por su apoyo”. Por lo pronto, continúa con la segunda parte de su gira Abeja reina, presentándose tanto en Estados Unidos como en México. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

