Chiquis Rivera se luce en leggings mientras hace ejercicio en la caminadora

Chiquis Rivera tiene una gran disciplina para ejercitarse, y ahora compartió en sus historias de Instagram un video en el que se muestra en el gimnasio, usando ajustados leggings y usando la caminadora. En todas sus rutinas ella no olvida sus audífonos para escuchar música mientras se pone en forma.

En otro clip la cantante aparece acompañada de los miembros de su banda “Abeja reina”, con quienes acudió a un bar para tomar unos shots, después de horas de ensayar para sus conciertos. Ella comienza con la ronda de tragos y posteriormente cada uno de ellos se va presentando.

Bailando sensualmente Chiquis interpretó un fragmento de “Abeja reina” e invitó a sus fans al concierto que dará el 28 de marzo en el Lunario del Auditorio Nacional de Ciudad de México, como parte de la segunda etapa de su gira; posteriormente -el 1 de abril- se presentará en el Border Fest en Hidalgo, Texas. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

