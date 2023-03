En leggings deportivos Chiquis Rivera presume su figura durante su clase de boxeo

Una dieta saludable e intensas rutinas de ejercicio han dado como resultado que Chiquis Rivera luzca una figura cada vez más tonificada, y lo dejó ver en un video que compartió en sus historias de Instagram. Ella aparece con su entrenador durante su clase de boxeo, usando una gorra, sudadera y ajustados leggings azules.

La cantante deja ver esa preparación física en el videoclip de su más reciente sencillo “Porque soy abeja reina”, que ha encantado a sus fans. En su cuenta de Instagram ella compartió algunas escenas, mostrándose muy satisfecha del resultado final: “Espero y les guste!”

Chiquis sacó su faceta de modelo en una serie de fotos que publicó en esa red social y que la muestran durante las grabaciones del videoclip, luciendo su cabello ondulado y un atuendo en colores negro y rojo, que resaltó su cintura y el cual complementó con guantes. Ella también escribió un frgamento de la letra de la canción: “Porque soy Abeja Reina, No falta quien me torea, Yo no busco los problemas, Pero siempre que me llegan, Tengo bien corta la mecha”. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

