Usando corset plateado Chiquis Rivera mueve sensualmente sus caderas durante la fiesta de Karol G

Aunque Chiquis Rivera es una de las más exitosas cantantes del género regional mexicano sus gustos son muy variados y le encanta el reguetón. Ella fue otra de las estrellas que estuvo presente en la fiesta de presentación del álbum Mañana será bonito de Karol G, y para la ocasión optó por un atuendo deportivo de color plateado en el que sobresalía su escotado corset. Todo lo compartió en Instagram y no podía faltar una foto en la que apareciera abrazando a la reguetonera colombiana.

Chiquis se tomó una selfie en la que aparece sacando la lengua y presumiendo su escote, pero para cuando llegó el momento del baile a ella no le importó encontrarse tomando un coctel para mover sensualmente sus caderas acompañada de bellas chicas. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1) View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Hace unos días Chiquis obtuvo más de 65,000 likes en esa red social gracias a un video que la muestra usando un ajustado vestido de color azul lleno de agujeros -que dejó ver que no llevaba ropa interior- mientras baila la canción “Hechicera” del grupo Maná. El mensaje que escribió en su post fue: “Cuando me preguntan: Por qué no me pueden olvidar””. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

