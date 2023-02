Chiquis Rivera luce sus curvas al hacer extenuantes rutinas con pesas en el gimnasio

Chiquis Rivera entrena muy duro en el gimnasio, y cada vez sus rutinas han aumentado. A través de sus historias de Instagram ella ahora compartió varios videos en los que aparece usando ajustados leggings y ejercitándose con pesas, demostrando a la vez su gran resistencia.

La cantante también tomó la decisión de ponerse en forma tomando clases de boxeo, y en otro clip -cuyo fondo musical es su tema “Porque soy abeja reina”– aparece con su entrenador. Ella misma escribió en su post: “Mi primera sesión fue muy buena”. View this post on Instagram A post shared by Chiquis Rivera Online (@chiquisriveraonline)

Chiquis está orgullosa de su nueva figura y la presumió bailando muy alegre el tema “Fotos y recuerdos” de Selena, mientras saludaba a sus fans y daba vueltas como la reina del Tex-Mex, a quien considera uno de sus grandes ídolos. View this post on Instagram A post shared by Chiquis fanpage🐝💕 (@chiquis_abejareina_)

