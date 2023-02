En body negro con encaje y botas altas Chiquis Rivera presume su esbelta figura

Foto: Antonio Torres for Estrella Media / Getty Images

Para todos es notable la pérdida de peso de Chiquis Rivera, y en el más reciente video que publicó en Instagram ella se muestra orgullosa de sus curvas, usando su cabello ondulado y un sexy outfit compuesto de botas altas y un bodysuit negro con encaje, mientras camina por un pasillo como si se encontrara en una pasarela. El mensaje que escribió junto a su post fue: “Camino con confianza, no porque piense que soy mejor que alguien más, sino porque sé quién soy, hacia dónde voy, ¡y quién está conmigo!”

Hace algunos días la cantante se dejó ver en una fiesta y causó sensación en la pista de baile, dando sus mejores pasos al ritmo del tema “Mi Cucu”. Para la ocasión optó por un ceñido vestido en color negro con cuello halter, que la hizo lucir espectacular.

Chiquis se ha anotado otro éxito con su más reciente sencillo, el corrido “Porque soy abeja reina”. Sus seguidores en Instagram quedaron gratamente complacidos al ver en un clip la imagen que ella maneja para la promoción del tema. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

