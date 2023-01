Chiquis Rivera luce sus curvas y canta el tema de Shakira dedicado a Gerard Piqué

Entre las famosas que han dejado ver su gusto por el más reciente sencillo de Shakira “Sessions #53” faltaba Chiquis Rivera, quien ha causado sensación tras publicar en sus historias de Instagram un video (grabado por ella misma) en el que se le ve muy sexy en una fiesta, usando un ajustado vestido y cantando el éxito de la colombiana con Bizarrap.

La cantante está en plena promoción de su nuevo sencillo “Porque soy abeja reina”, y hace tan sólo unos días dio a conocer con varias fotografías su nueva imagen, usando un ajustado body con estampado de panal que dejó ver su curvilínea figura.

Chiquis también está celebrando que compite en cinco ternas de los premios Lo Nuestro: Canción del Año Pop-Urbano Dance, Artista Femenina del Año – Regional Mexicano, Canción del Año – Regional Mexicano, Canción Banda del Año – Regional Mexicano y Álbum del Año – Regional Mexicano. Su mensaje por esos logros fue: “Honrada y muy agradecida de recibir cinco nominaciones 😭🙏🏼 Gracias DIOS 🤍 Mis Boss Bees ya pueden votar”. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

