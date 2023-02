En ajustados leggings Chiquis Rivera se muestra bailando un tema de Selena

A través de su cuenta de Instagram Chiquis Rivera promocionó una playlist compuesta de canciones interpretadas por distintas artistas. Poco después fue a un área despejada en su casa y, usando ajustados leggings, dio los buenos días a sus fans bailando el tema de Selena “Fotos y recuerdos”.

Se acerca el Día de San Valentín, y la cantante lució muy sexy en otro clip mientras modelaba varios coloridos outfits para esa fecha tan especial, destacando un minivestido de color rojo y un conjunto azul que dejó ver su top. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Recientemente Chiquis obtuvo más de 145,000 likes por un video en el que aparece dando sus mejores pasos al ritmo del clásico “Sopa de caracol”. Para la ocasión ella optó por un body negro, que complementó con botines y pantalones holgados que resaltaron su cintura. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

