Chiquis Rivera fue la invitada más sexy en una boda y bailó cumbia usando un ajustado vestido negro

El pasado fin de semana Chiquis Rivera acudió como invitada a la boda de sus amigos Selina y Euberto Preciado. En el evento ella se divirtió mucho y acaparó las miradas al usar un ajustado vestido de color negro que resaltó su escultural figura, pero en la pista de baile causó sensación al dar sus mejores pasos al ritmo de la cumbia “Mi cucu”.

Aunque la cantante cuida mucho su dieta, de vez en cuando se consiente con alguna comida especial, y en un video se dejó ver en un puesto de tacos al pastor, bailando de la emoción cuando se los preparaban. El mensaje que escribió junto al clip fue: “La mejor manera de cerrar un día exitoso ….Unos taquitos 🌮🤤🐝”

Chiquis acaba de lanzar su sencillo “Porque soy abeja reina” y ha hecho uso de sus redes sociales para promocionarlo, sobre todo como fondo musical. En otro video aparece con un atuendo de camuflaje y cambia en un segundo su sombrero texano por una corona, al mismo tiempo que canta: “Creen que pueden tumbar a la reina, la corona la traigo bien puesta, mi mamá me enseñó a defenderme, ella fue mi maestra”. View this post on Instagram A post shared by Chiquis fanpage🐝💕 (@chiquis_abejareina_)

