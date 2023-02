Desde el gimnasio Chiquis Rivera luce su retaguardia en leggings grises y realiza ejercicios con pesas

Chiquis Rivera cada vez luce una figura más tonificada, y ahora compartió en sus historias de Instagram un video en el que se muestra a su llegada al gimnasio, anudando su top negro para lucir muy a la moda. Posteriormente -en otro clip- se le ve usando ceñidos leggings grises y flexionando su cuerpo mientras realiza ejercicios con pesas.

La cantante quiere mucho a su perro Pancho, y publicó una foto en la que aparecen juntos, con el mensaje “mi fiel acompañante 🐶🧿😍”. Su mascota tiene hasta su propia cuenta en esa red social, con más de 47,000 seguidores.

“Camino con confianza, no porque me crea mejor que nadie, sino porque sé quién soy, adónde voy y quién está conmigo” fue el texto que escribió Chiquis en otra de sus publicaciones, que la muestra muy sensual y usando un bodysuit negro mientras camina por un pasillo como toda una modelo. Ese clip lleva hasta el momento más de 89,000 likes en Instagram. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

También te puede interesar:

-Chiquis Rivera se deja ver en la calle con Becky G y ambas posan de espaldas, usando ajustados vestidos

-Chiquis Rivera fue la invitada más sexy en una boda y bailó cumbia usando un ajustado vestido negro