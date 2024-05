Papa Francisco pide rezar “por la paz en este tiempo de guerra mundial”

El papa Francisco dijo este miércoles (22.05.2024) en la audiencia pública en la plaza de San Pedro que es necesario rezar “por la paz en este tiempo de guerra mundial” y volvió a recordar los países que sufren conflictos armados.

“No olvidemos la atormentada Ucrania, que tanto está sufriendo. No olvidemos Palestina, Israel. Que pare esta guerra. No olvidemos Birmania y no olvidemos tantos países en guerra”, expresó.

“Hermanos y hermanas, les pedimos que recen por la paz en este tiempo de guerra mundial“, agregó.

El papa llegó a la plaza de San Pedro a bordo del papamóvil, rodeado de cuatro niños y saludando a los miles de fieles que abarrotaron el lugar, como cada miércoles.

Francisco dedicó su catequesis a la humildad, ya que sin ella “hay guerra, discordia y división”, y la calificó como “fuente de la paz en el mundo y en la Iglesia”.

También sostuvo que “para librarnos del demonio de la soberbia” basta con “mirar un cielo estrellado para redescubrir la justa medida”, y señaló que “la ciencia moderna nos permite ampliar mucho más el horizonte y sentir aún más el misterio que nos rodea y habita”.

