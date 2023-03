Usando minivestido negro de vinil Chiquis Rivera luce su figura y posa en un bar

Foto: Antonio Torres for Estrella Media / Getty Images

Chiquis Rivera ha vuelto a sorprender a sus fans, ahora con unas fotografías en las que aparece en un bar, posando en la barra mientras toma un coctel y usando un ajustado minivestido negro de vinil que resaltó sus curvas.

En otras imágenes la cantante lució muy sexy en un outfit de látex rojo, que fue el que usó para las grabaciones del videoclip de su dueto con Uziel Payan, que ha tenido buena aceptación en las principales plataformas de streaming.

Chiquis continúa promocionando su sencillo “Porque soy abeja reina”, y ahora publicó en su cuenta de Instagram un clip en el que aparece junto a sus hermanos haciendo playback de ese tema. El mensaje que escribió junto a su post fue: “Orgullosamente Hijos de Dolores Janney Rivera Saavedra🦋”. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

