Chiquis Rivera luce al máximo su figura en shorts cacheteros de látex rojo

Tras sus exitosos shows en México Chiquis Rivera continúa con la segunda parte de su gira Abeja reina, y ahora se presentó en Hidalgo, Texas, como parte del Borderfest. En un video que compartió en sus historias de Instagram ella aparece a su llegada el evento y dice: “Estamos listos…el outfit de hoy. Ustedes lo vieron primero”.

Usando ajustados shorts cacheteros de látex rojo y un top con transparencias la cantante conquistó al público asistente a los pocos minutos de salir al escenario, cuando interpretó “Inolvidable”, una canción que ya es clásica en sus conciertos. View this post on Instagram A post shared by Chiquis fanpage🐝💕 (@chiquis_abejareina_)

No podía faltar uno de los momentos favoritos en las presentaciones de Chiquis, cuando a ritmo de la canción “Tequila” baila sensualmente y toma una copa. Todo lo compartió en un video, sobre el que escribió orgullosa su logro de la noche: “Más de 15 mil personas hoy. TEQUILA”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

