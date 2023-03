Chiquis Rivera presume sus curvas usando un enterizo rojo de encaje

Chiquis Rivera ha causado sensación durante su visita a México, pero también por sus sensuales outfits. Ella fue invitada al evento organizado por una estación de radio y acaparó las miradas con su total look rojo compuesto por sombrero, botas altas, abrigo y un body cubierto por un enterizo de encaje.

La cantante fue ovacionada por el público al presentar un set list muy completo con sus éxitos, en el que destacó “De contrabando”, una de las canciones favoritas de sus fans, compuesta por Joan Sebastian y que también fue grabada por su mamá Jenni Rivera en 2005. View this post on Instagram A post shared by Chiquis Rivera Online (@chiquisriveraonline)

Por lo visto el rojo es uno de los colores favoritos de Chiquis, pues también optó por éste para el sexy atuendo de látex con el que se presentó en su concierto en el Lunario del Auditorio Nacional. En un video que compartió en sus historias de Instagram ella se grabó al salir al escenario y hasta enfocó a sus fans, quienes estaban felices de tenerla cerca. View this post on Instagram A post shared by Chiquis Rivera Online (@chiquisriveraonline)

