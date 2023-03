Chiquis Rivera baila sensualmente en ajustado outfit negro antes de su esperado concierto en México

Todo está listo para el concierto de Chiquis Rivera en el Lunario del Auditorio Nacional en Ciudad de México, pero antes la cantante compartió en su cuenta de Instagram un video que la muestra con un total look negro en el que sobresalió el body transparente que dejaba ver su sostén. Ella comenzó a bailar sensualmente, luciendo su curvilínea figura.

La hija de Jenni Rivera también causó sensación por unas fotos en las que modela unos pantalones de piel y un body estampado. Ella complementó las imágenes con el texto: “Sin pie de foto- ustedes encárguense! 😎 Ahorita amo estos pantalones. Son mis nuevos favoritos”. 🥰 View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Chiquis también ofreció a varios medios de la prensa mexicana una conferencia en la que habló, entre otras cosas, de esta nueva gira para promover su álbum Abeja reina, así como de la admiración que tiene por la cantante colombiana Shakira: “Yo a Shakira no le quito nada, es una mujer uff… talentosa, hermosa y yo la apoyo al cien por ciento. Que de hecho, una vez dije: ‘Yo me caso con ella y nunca le hago daño’. Yo la amo, es una mujer muy guapa. Todas las mujeres son guapas”. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Sigue leyendo: