En el gimnasio Chiquis Rivera presume al máximo sus curvas mientras hace sentadillas con peso

Chiquis Rivera mantiene su figura acudiendo varias veces a la semana al gimnasio, y ahora dio los buenos días a sus fans cuando estaba a punto de comenzar sus rutinas; en el video que compartió en sus historias de Instagram ella dice: “Ayer me comí unas alitas. De hecho no me comí todo ¿eh? Es probar”.

Posteriormente la cantante demostró su fuerza al pasar al área de pesas y ejercitar sus piernas y glúteos en una rutina de sentadillas profundas. Poco a poco ella comienza a dominar los circuitos, lo cual se nota en la precisión de sus movimientos. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Los esfuerzos de Chiquis tienen resultados muy positivos en su cuerpo, que luce cada vez más tonificado. Eso también es evidente en los clips que comparte en esa red social y que la muestran usando sexys atuendos, como el que eligió para su más reciente concierto, consistente en minishorts de látex rojo y un top negro con transparencias. El sombrero es algo que no puede faltar en su look. View this post on Instagram A post shared by Richard A Lopez (@sirrickky)

