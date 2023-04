En ajustados atuendos Mariana Seoane y Chiquis Rivera caminan sensualmente como si estuvieran en una pasarela

En su reciente visita a Ciudad de México Chiquis Rivera se encontró con Mariana Seoane, quien es una de sus grandes amigas, e improvisadamente decidieron sacar su faceta de modelos, compartiéndolo en un video que ha causado sensación en Instagram. Ambas usan ajustados outfits de color negro y caminan sensualmente como si se encontraran en una pasarela (en el clip Mariana escribió la frase “Dos reinas..!”).

Poco después de cenar ambas cantantes posaron para unas fotos, y ya se habla acerca de una posible colaboración musical. Chiquis publicó las imágenes y escribió junto a éstas: “Eres una REINA! @laseoaneoficial Me encantó verte!! Te Quiero”.❤️‍🔥 View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Recientemente Mariana emocionó a sus fans al compartir otra de las fotografías que le tomó hace tiempo Enrique Covarrubias y en la que aparece sin ropa, luciendo un perfecto bronceado. La imagen recibió comentarios de otras famosas como Maribel Guardia, Lorena Meritano y Renata Notni. View this post on Instagram A post shared by Mariana Alejandra Seoane 🌟❤️ (@laseoaneoficial)

