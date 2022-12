Mariana Seoane revela que la operaron para retirarle un tumor en la garganta y tuvo miedo de morir

Mariana Seoane fue sometida a una cirugía el pasado 29 de noviembre y días después compartió con sus seguidores de redes sociales algunos detalles; sin embargo, la cantante reapareció ante las cámaras de televisión para confesar que le retiraron un tumor del tamaño de una pelota de golf de la garganta, y aunque afortunadamente fue benigno, tuvo miedo de morir.

La actriz y cantante mexicana asistió como invitada al programa ‘Hoy’, en donde se mostró agradecida por salir delante de la operación en la que le retiraron un tumor de la garganta que le detectaron en marzo pasado y que atribuye a una serie de acontecimientos que tuvo que soportar a nivel emocional, pues confiesa que pasó mucho tiempo deprimida por el cáncer que padeció su madre, además de terminar una relación de cinco años y la pérdida del bebé que esperaba su hermana.

“Descubrimos esto desde marzo, empezó a crecer y crecer, tuve muchos temas personales en casa y bueno, los miedos que uno vive cuando de pronto te dicen: ‘oye, mide el tamaño de una pelota de golf, está del lado izquierdo, está cerquita de la carótida que es peligroso y de tus cuerdas vocales‘”, explicó.

Confiesa que fue complicado recibir esta noticia, llegando a sentir que el mundo se le venía encima, por lo que solo dejó su vida en manos de Dios y un grupo de doctores que la ayudaron, pues afortunadamente se trató de un tumor benigno.

“Dios hizo que no fuera nada, fue benigno mi tumor, igualmente tenía todos los panoramas y dije: ‘como sea voy a luchar’. Fue un gran aprendizaje y quise venir a comentarlo porque muchas personas estamos pasando por estas situaciones y el cuerpo somatiza. Quise ser un ejemplo para ustedes de que aquí estoy luchando”, comentó.

Aunque está retomando poco a poco sus actividades tras la cirugía en la que quitaron el tumor, y está volviendo a recuperar la movilidad de las cuerdas vocales, confiesa que llegó a sentir miedo de morir.

“Sin duda alguna (sentía) miedo a morirme, miedo a que pasara algo porque nadie sabemos. Tenía miedo de hacerle eso a mis papás, no tengo hijos entonces no tengo ese motor que ustedes tienen gracias a Dios, pero yo decía que no quiero hacerle eso a mis padres, a mis hermanas. Sí tuve miedo, pero no sabemos cuándo vamos a dejar de estar aquí, cuando es nuestro último día, sin duda el presente es lo más bonito que tenemos y las ganas que tengo de seguir adelante así que hay Mariana para mucho rato”, agregó.

Destaca que también llegó a pensar que su carrera se había acabado, pero hoy agradece haber acudido al médico para realizarse un chequeo general, pues aunque no le dolía, comenzó a sentir algunas molestias cuando cantaba.

“No (dolía) pero cuando me angustiaba lloraba y a veces cantando llegaba un momento que decía: ‘¿Qué pasa?’. Yo creo que por el tamaño seguramente llegaba un momento donde me enronquecía rápidamente o había momentos donde las cuerdas no estaban haciendo bien su trabajo, como fuguitas de aire, como una especie de gallitos o algo que pasaba, pero ya pasó y estoy feliz de poder venir a decirlo aquí en casa”, concluyó.

