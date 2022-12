Mariana Seoane manda mensaje desde el hospital tras cirugía: “En estos momentos uno valora”

El pasado martes 29 de noviembre Mariana Seoane alertó a sus seguidores de redes sociales compartiendo una fotografía desde el hospital, en la que si revelar más detalles, informó que estaba a punto de entrar al quirófano.

Horas más tarde, la actriz y cantante de 46 años reapareció desde la cama del hospital y con un vendaje en el cuello para agradecer a todos sus fanáticos y famosos por las muestras de cariño que recibió.

“¡¡Gracias a todos por sus muestras de cariño y buenos deseos!! ¡¡Bendito Dios salió todo bien!! Gracias a todo el equipo médico, a las manos del cirujano. Gracias a mi familia que son y serán lo más importante para mí. A mis amigos que son familia escogida, a mi ejército de amor y colegas que no dejan de hacerse presentes. ¡Gracias de todo corazón!”, escribió.

Finalmente expresó que pasar por este proceso, del cual compartirá más detalles cuando pueda hablar, le dejó mucho aprendizaje y por ahora solo envía un abrazo fuerte hasta el alma.

La intérprete de “Me equivoqué” sorprendió una vez más a sus seguidores con un video en el que confirmó que se encuentra en plena recuperación, pero aún con dificultades para hablar, por lo que únicamente agradeció por tantas muestras de cariño.

“Me siento súper feliz, agradecida, primero con Dios, pero con las manos que hicieron esto posible también; toda la gente que ha estado atendiéndome, a toda mi familia, a mi ejercito de amor que me han mandado los mejores deseos y a todos mis colegas que me siento tan apapachada y tan querida”, se escucha decir a la famosa.

“En estos momentos uno valora y se da cuenta quiénes son los verdaderos amigos y las personas que, aunque no te vean, te quieren y vives en su corazón”. Mariana Seoane

Recordemos que fue el pasado 29 de noviembre cuando la cantante mexicana compartió un breve video en las historias de su perfil social para agradecer a quienes la han acompañado en este proceso, mencionando: “a todos los que han sido parte de esta etapa los amo con todo mi ser”.

Al respecto, una larga lista de famosos entre los que se encuentran Sebastián Rulli, Marlene Favela, Maribel Guardia, Lucero, David Zepeda, Julián Gil, Gaby Espino, Sherlyn, Alicia Machado y Laura Flores, entre muchas otros, desearon una pronta recuperación a Seoane.

