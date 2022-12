Mariana Seoane muestra la cicatriz que le quedó en el cuello tras cirugía: “Otra raya al tigre”

Mariana Seoane fue sometida a una cirugía en días recientes, pero aunque hasta el momento no ha revelado el motivo que la orilló a dicho procedimiento, compartió con sus seguidores de redes sociales una fotografía en la que mostró por primera vez la cicatriz que le quedó en el cuello asegurando que es “otra raya al tigre”.

Todavía siguen siendo un misterio los motivos por los que la actriz y cantante mexicana Mariana Seoane entró al quirófano el pasado 29 de noviembre; sin embargo, nuevamente recurrió a las historias de su cuenta oficial de Instagram para hacer del conocimiento de su público que se sigue recuperando y por primera vez mostró la cicatriz que le quedó en el cuello.

En la instantánea, Seoane apareció sonriendo y junto al tema “Vete ya” interpretado por ella misma, únicamente escribió que esta era “otra raya al tigre”.

Mariana Seoane muestra la cicatriz de su cuello tras cirugía. / Foto: Historias de Instagram @laseoaneoficial

Recordemos que hace unos días cuando la actriz y cantante de 46 años recurrió a su cuenta oficial de Instagram para compartir una serie de imágenes desde el hospital para informar que sería sometida a una cirugía.

Sin revelar más información al respecto, horas más tarde reapareció y con una fotografía aseguró que la operación había sido todo un éxito, por lo que solo le quedaba agradecer a sus médicos, familiares, amigos y por supuesto a sus millones de seguidores, el apoyo que le han brindado en estos momentos.

Mientras que, a través de un video la intérprete de temas como “Una de dos” y “Me equivoqué” sorprendió a 1.5 millones de seguidores con un video en el que confirmó que se encuentra en plena recuperación, pero aún con dificultades para hablar, y con un vendaje en el cuello en donde únicamente agradeció por tantas muestras de cariño que ha recibido.

“Me siento súper feliz, agradecida, primero con Dios, pero con las manos que hicieron esto posible también; toda la gente que ha estado atendiéndome, a toda mi familia, a mi ejercito de amor que me han mandado los mejores deseos y a todos mis colegas que me siento tan apapachada y tan querida”, se escucha decir a la famosa.

