Chiquis Rivera rifa su auto favorito de lujo entre sus fans y confiesa el motivo | VIDEO

Chiquis Rivera ahora sí se puso espléndida con sus fans a quienes les dio tremendo regalo después de que en redes sociales dio a conocer que uno de sus autos más lujosos y edición limitada lo rifará.

Se trata de un BMW I8 modelo 2015 edición limitada, el cual tiene un costo de más de 55, 486.50 dólares. Así lo anunció en redes sociales.

La cantante de 37 años de edad sigue siempre dando de qué hablar, y principalmente por lo que publica en redes sociales. En esta ocasión usó su cuenta de Facebook para dar a conocer esta rifa, la cual a pesar de que hará feliz a sus fans, a ella la tiene triste, pues confesó que es un vehículo al que le tiene mucho aprecio

Justo sería la razón por la que ha preferido que quede en manos de alguno de sus fans en lugar de venderlo. Se trata de un

Esta no es la primera ocasión que Chiquis realiza una dinámica para consentir a sus fans, ya que anteriormente hizo lo mismo con su auto color morado que enloqueció a sus fans.

La hija de la fallecida Jenni Rivera compartido en Facebook las razones por las que ya no puede tener el vehículo.

Esta dura decisión la habría tomado debido a que en el sitio en el que vive le han pedido que lo retire de la calle, pero al ser muy bajo no lo puede meter a su cochera, por lo que ha preferido que se quede con alguno de sus seguidores.

“Triste pero necesario…. Estoy rifando mi BMW i8 2015 que tiene 43 mil millas y está en excelente condición. No lo hago porque quiero, sino porque donde vivo ya no me dejan tenerlo estacionado afuera en la calle (más adelante les explico con detalle). Pero no saben lo tanto que me duele tener que decir adiós a mi carro que tanto amo. Por lo pronto pueden comprar su boleto aquí en este link. Voy a elegir el ganador o ganadora este 18 de junio ¡BOLETOS LIMITADOS! SOLO VÁLIDO EN LOS ESTADOS UNIDOS”

CHIQUIS RIVERA