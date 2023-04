Jenni Rivera le coqueteó en pleno concierto a Andrés García frente a su esposa ¡Así fue el momento! | VIDEO

Ya van varios días desde que se dio a conocer el fallecimiento del actor dominicano, Andrés García, quien dejó un legado muy extenso, en cine, teatro y televisión. Pero un ámbito que parecía ajeno para Don Andrés era la música, pero fue Jenni Rivera quien acabó con esa brecha.

A pesar de que ya son más de 10 años de la muerte de la “Diva de la Banda”, el deceso de García hizo que sus fanáticos recodaran el momento en que la intérprete de “Inolvidable” coqueteó con el famoso actor en frente de miles de fans y hasta una inesperada proposición le hizo.

En las stories de Instagram de Jenni se compartió un video en el que se puede ver cómo la cantante estadounidense aprovechó la presencia de García en uno de sus conciertos para coquetear con él.

Pues durante la presentación, Jenni le dedicó la canción de “Contrabando” a Don Andrés, a pesar de que se encontraba en dicho show acompañado de su esposa Margarita Portillo.

Fue acompañada la grabación con esta leyenda que se colgó en las historias de Instagram de la fallecida cantante.