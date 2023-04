Conmovida hasta las lágrimas, Becky G envía un poderoso mensaje en los Latin AMAs: “Mi sangre mexicana lo es todo para mí”

La gala de los Latin AMAs 2023 estuvo llena de sorpresas y momentos emotivos que han dado mucho de qué hablar entre el público, incluyendo aquel protagonizado por la cantante Becky G, quien con lágrimas en los ojos expresó el gran orgullo que siente al representar a México en todo el mundo. ¡Aquí te contamos los detalles de su emotivo mensaje!

El emotivo momento se dio mientras la intérprete de “Chanel” y “Mamiii” recibía su tercer galardón de la noche. Con lágrimas en los ojos y una sonrisa en el rostro, la famosa aprovechó la oportunidad para honrar sus raíces latinas y agradeció a su familia de origen mexicano.

“Siempre he hablado de lo mucho que significa ser latina, específicamente el orgullo que me da ser mexicana. ¡Es otra cosa!”, comenzó Becky G. “Me he inspirado y jugado con varios tipos de géneros como artista, porque hay muchos géneros que me inspiran, pero ser mexicana no nada más inspira mi música, pero más que nada me inspira mi manera de trabajar, mi manera de amar, mi manera de estar con mi familia. Toda mi familia me está viendo en casa, a mis abuelitos los quiero mucho“, aseguró presa de las emociones.

“Mi sangre mexicana es todo para mí, es parte de la sangre que corre por mis venas, no cambia la historia de mi apellido, Gomez, que para mí es un orgullo llevar en cada escenario, en cada plataforma, en cada oportunidad”, añadió bajo la mirada atenta del público.

Para concluir, Becky G optó por emitir el característico grito del mariachi que emocionó a todos sus compatriotas: “Gracias a toda mi gente de México. ¡Que viva México!”.

Cabe recalcar que este no fue el único detalle sobre la famosa que llamó la atención del público, pues con el estilo que la caracteriza deslumbró en la alfombra roja de los Latin AMAs. El atuendo en cuestión fue un mini vestido negro con detalles brillantes y plateados en el escote y los tirantes.

Para completar el look portó una capa larga que cubría su antebrazo y que mantenía lejos la atención de sus manos, en las que llevó varios anillos también plateados, pero no aquel que mantenía firme su intención de matrimonio con Sebastian Lletget.

