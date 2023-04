Becky G y Natti Natasha se muestran haciendo ejercicio antes de su actuación en Coachella

Becky G llevó su show al festival musical de Coachella, causando sensación y obteniendo ovaciones del público. Uno de los momentos estelares fue cuando su amiga Natti Natasha interpretó con ella el tema “Sin pijama”, pero horas antes de eso ellas hicieron algunos ejercicios en los camerinos: una estiraba ligas para tonificar sus brazos y la otra movió su retaguardia para liberar el estrés. Becky compartió todo en un video publicado en sus historias de Instagram.

La reguetonera usó atrevidos outfits en color azul (que es uno de sus favoritos) y lució su tonificado cuerpo en un bikini que se dejaba ver por debajo de sus holgados jeans. Su post de Instagram con los mejores momentos del show ha obtenido hasta el momento más de dos millones de likes. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

Por su parte Natti compartió en su cuenta de esa red social una imagen del beso que se dio con Becky en el escenario, pero aclaró en el comentario adjunto a su post que era “un beso de hermanas”, a lo cual Becky le respondió: “Te amo mucho”. View this post on Instagram A post shared by NATTI NATASHA (@nattinatasha)

