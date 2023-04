Usando biker shorts negros Becky G muestra cómo se ejercita en el gimnasio

Pocas veces Becky G se deja ver en el gimnasio, pero ahora complació a sus fans publicando en sus historias de Instagram un video que la muestra usando ajustados biker shorts negros y haciendo una rutina de ejercicios para sus brazos. La música ambiental es algo que no puede faltar en sus entrenamientos.

La bella cantante de 26 años pone en forma todo su cuerpo practicando boxeo, y en otro clip aparece con su entrenador y mostrando que no es una improvisada en el tema, pues fue hace ya varios años cuando se interesó en ese deporte. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Luego de sus entrenamientos Becky posó muy sonriente en la sala de baile donde ensayó parte de sus coreografías, ya que su próximo show será este viernes 14 en el Festival Coachella. Ella escribió junto a las imágenes que compartió el mensaje “✨Visión y gratitud 🤍 COACHELLA 🧠 ✨”. Otros de los artistas que se presentarán ese día en el evento serán Gorillaz, The Chemical Brothers, Blink 182 y Bad Bunny. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

Sigue leyendo: