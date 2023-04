Doña Rosa habla del video de Chiquis Rivera: “A Jenni Rivera le enfermaron la cabeza”

Han pasado 10 años desde que Jenni Rivera falleciera y aún su familia, en especial su mamá Doña Rosa Rivera, sigue sanando muchas cosas que sucedieron en torno a su muerte como el supuesto video donde Chiquis Rivera tendría algo que ver con Esteban Loaiza.

Poco antes de la muerte de Jenni Rivera una tragedia colmó a la familia de “La Diva de La Banda”. Unos rumores de una posible relación entre el exesposo de la cantante de regional mexicano, Esteban Loaiza, y su hija Chiquis Rivera se hacían eco a nivel mundial. Después de tanto tiempo, la abuela de La Abeja Reina, Doña Rosa, ha decidido romper el silencio.

Rosa Rivera publicó un video en su canal de Youtube dando su punto de vista en cuanto a esta polémica: “No crean todo lo que se dicen a Jenni le enfermaron la cabeza una mujer celosa, Alejandra -Ojalá tengas paz en tu corazón porque hablar de Chiquis estuvo muy gacho-“. Al tiempo que le atribuía todo a los celos que una mujer sentía hacia Chiquis.

Ir al minuto 8:01

“Ha habido tantos problemas en la familia. Hemos quedado con los más mendigos. Al menos yo, como una cortina falsa… Yo no soy perfecta… “, agregó. Además Doña Rosa dijo que la revista TVYNovelas no es nada creíble para ella y tampoco lo era para Jenni Rivera.

La familia Rivera siempre creyó en Chiquis

No sólo Doña Rosa creyó en su nieta. Su hijo Juan Rivera, tío de Chiquis también y lo ha dejado saber en varias oportunidades. También asegura que a Jenni efectivamente la convencieron de algo que su hija no hizo.

En aquel momento, Jenni y Chiquis se distanciaron. Producto de lo mismo fue que su mamá la sacara del testamento. Es por eso que los hermanos de La Abeja Reina fueron los que tuvieron que solicitar la auditoría a la empresa de la misma.

Sin embargo, ellos han apoyado a la misma como si esa diferencia no existiera. Además, hoy en día Chiquis Rivera es toda una estrella latina y ha podido amasar su propia fortuna producto de su trabajo duro. Goza de reconocimientos premios como 2 Latin Grammy, récords musicales, es empresaria, tiene una gira exitosa y ha sido imagen de varios productos. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

