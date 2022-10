Mamá de Jenni Rivera denuncia cochinero en su tumba: “Se pagó mucho dinero”

La mamá de Jenni Rivera, Doña Rosa Rivera, hizo una denuncia pública en su canal de Youtube y en compañía de su hija Rosie Rivera y su ex esposo y padre de La Diva de La Banda, Don Pedro Rivera. Dijo que el panteón donde descansan los restos de su hija estaba hecho un cochinero. Aseguró que al hacer el reclamo una mujer la insultó: “Me dijo vieja amargada”.

Video tomado del canal de Youtube “Doña Rosa Rivera Cocina“.

“Fui al panteón y estaba un cochinero ahí de todas las plantas que hacen y dije: – Ay no sé por qué no cortan estas plantas se mira tan feo- Yo pienso que a mi hija no le gustaría que se viera tan feo… Le pregunté al señor y dijeron que podía quitarlas y entonces sale una desgreñada y me dice que yo soy una vieja amargada.. que de todo reniego… se pagó mucho dinero por el lugar de Jenni. Se supone que debe estar bien…”, aseguró Doña Rosa Rivera sobre la tumba de Jenni Rivera.

Rosie Rivera agregó que un cementerio es un lugar para sanar también. Asegura que si alguien llega a un lugar sucio, pues se sentirá peor. Además Doña Rosa dijo que la mujer que la criticó por exigir que la tumba de Jenni Rivera se viera bonita y limpia, le dijo que iba a dejar de trabajar para monetizar con los Rivera (a modo de sarcasmo).

El hecho es que el canal de Doña Rosa no es cosa pequeña. De hecho, ya ha recibido premios por su contenido. Junto a Don Pedro Rivera, con quien siempre está “junta pero no revuelta”, hacen reír a todos sus seguidores y en ocasiones conmueven con anécdotas de Jenni y también sobre los duros momentos que han vivido como familia.

Pero en su mayoría es el humor y la risa lo que predomina con Doña Rosa Rivera, quien heredó el amor de los fans de La Diva de La Banda. Justamente para rendirle un pequeño homenaje a una de las mujeres que fue una de las figuras más importantes del regional mexicano, compartimos el videoclip de “Ya lo Sé” desde el Nokia Theatre de Los Ángeles.

