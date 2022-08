Madre de Jenni Rivera confesó que no cuestionó por qué su hija murió, sino por qué en un cerro tan lejos

Desde la cocina de su casa, donde realiza su show de Youtube, Doña Rosa Rivera confesó algo que no había dicho antes, y tiene que ver con el accidente que le costó la vida a su hija Jenni Rivera. Según la matriarca, ella no cuestionó el por qué murió, sino por qué en un cerro tan lejos, tan arriba y no en un lugar más cerca de su casa.

Sí, así se lo dijo doña Rosa a don Pedro Rivera con quien suele hacer el programa, y a quien le había preparado un caldo y unos tacos de pescado. Fue mientras el productor musical se estaba saboreando los platillos cuando la madre de Rosie le preguntó lo siguiente:

“¿Tú ya no volviste a ir a Monterrey, allí donde cayó Jenni?“… Don Pedro le respondió que tenía pensado ir otra vez.

“Yo ya no, porque me cansé mucho y me subió la presión cuando subí... Está duro subir y bajar ese cerro, pero queríamos ir a donde había quedado verdad, todavía había restos del avión. Cuando bajas el cerro está a todo dar, ya cuando lo subes es cuando se me subió la presión a mí. Y nos fuimos por otro lado, les pagamos a unos guías para que nos lleven”, le contó Doña Rosa a don Pedro.

A continuación, fue donde la matriarca de los Rivera hizo una confesión sobre la muerte de su hija y lo que ella le cuestionó a Dios, que te puede dejar pensando.

“Pues tristemente yo nunca le había preguntado a Dios por qué te la llevaste y nada, pero ese día sí le dije: ‘¿Por qué? ¿Por qué hasta acá, Señor, tan lejos?’, cuando yo me sentí mareada, de la presión tan alta por qué tan lejos, por qué no me la trajo acá más cerca… Dios tiene sus designios y sabe lo que hace”, concluyó.

Recordemos que Jenni Rivera falleció el 9 de diciembre de 2012 junto con seis personas más que viajaban con ella en un avión privado, que salió de Monterrey a las 03:15 AM con destino al aeropuerto de Toluca. Al poco tiempo de vuelo se perdió contacto con el radar y que finalmente se supo que había caído.

MIRA AQUÍ LO QUE CONFESÓ DOÑA ROSA RIVERA:

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

•Revelan la razón del fatal accidente de Jenni Rivera

•Así fue el debut en los escenarios de Jenni Rivera, ‘La diva de la banda’

•La mamá de Jenni Rivera revela quién es su nieto favorito y las redes se van contra ella