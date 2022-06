La mamá de Jenni Rivera revela quién es su nieto favorito y las redes se van contra ella

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Vaya lío en el que se metió Rosa Saavedra, la madre de Jenni Rivera, al revelar que siente más cariño por unos nietos que por otros, pues miles de internautas no se guardaron nada y compartieron su descontento en redes, ¡aquí te contamos los detalles!

En un audiovisual publicado a través de su canal de Youtube, la matriarca de la familia Rivera hace frente a los rumores que aseguran no mantiene una buena relación con las esposas de sus hijos, por tanto, no siente cariño hacia sus nietos.

“Dicen que yo no quiero a las mujeres de mis hijos, no… todo el tiempo he llevado una buena relación con mis nueras“, dijo. “Lo que pasa es que cuando se divorcian los hijos, las mujeres se llevan a los hijos. Para hacer sufrir a la abuela, al padre, a la pareja se los llevan. Así me pasó a mi con los hijos de Lupillo“, añadió.

Asimismo, Doña Rosa Saavedra reveló que siente un cariño especial por los hijos de Rosie y Jenni Rivera, algo que no sucede con sus otros nietos.

“Yo quiero más a los nietos hijos de mis hijas, digamos como Kassandra, los hijos de Rosie, Jenni“, sentenció la madre de ‘La Gran Señora’.

Las redes explotan ante las declaraciones de Rosa Saavedra

Luego de que diversos clips de su charla en Youtube se viralizaran en otras plataformas, decenas de internautas no dudaron en expresar su descontento.

Dentro de los argumentos más utilizados se encontró su “falta de tacto” y las consecuencias emocionales que sus palabras podrían traer a sus nietos. “Que triste, debería querer a todos por igual”, “Horror de comentario”, “Puede lastimar a los nietos excluidos” y “Estuvo muy mal decir eso”, son algunos de los mensajes que se leen en redes.

