Don Pedro Rivera se divorcia y Doña Rosa reacciona ante las cámaras de Telemundo

La familia Rivera no quiere dejar para nadie y es que hoy vuelve a convertirse en noticia. En esta oportunidad no se trata de Chiquis Rivera, ni nada relacionado a la herencia de Jenni Rivera. Los que han hecho ruido ahora son los padres de La Diva de La Banda: Don Pedro Rivera y Doña Rosa y los comentarios de la misma ante el supuesto divorcio del productor y cantante de regional mexicano.

En medio de la ruptura amorosa y divorcio de Don Pedro Rivera con su ex esposa Juanita Ahumada, Doña Rosa dejó saber qué piensa al respecto: “Yo no puedo decir nada, es su vida”, comentó la madre de la recordada Jenni Rivera ante las cámaras del programa de Telemundo, Siéntese Quién Pueda.

Pero, el reportero insistió en cuestionar a Doña Rosa ante el divorcio de su ex esposo, a ver si se sentía como la manzana de la discordia y ella respondió: “No porque cuando él vino (Don Pedro) ya estaba separado, cuando empezamos a trabajar juntos ya estaba separado”.

Hay que tomar en cuenta que los abuelos de Chiquis Rivera trabajan en un programa de YouTube juntos. Por ende suelen compartir bastante tiempo, lo que ha permitido que Don Pedro y Doña Rosa demuestren que tienen la madurez que otros no. Actualmente se llevan muy bien, son amigos y eso es bastante notorio en el material que comparten a través de las plataformas digitales.

Por su parte, Juanita no se quedó callada y para el mismo programa televisivo relató su versión: “Han sido muchas humillaciones porque incluso cuando estaban haciendo “Mariposa de Barrio” que se iban a Miami, le agarraban a Don Pedro y a Doña Rosa habitación juntos… Él siempre decía que ella (Doña Rosa) era su esposa, su mujer”, declaraciones que por supuesto desataron un sinfín de especulaciones.

Ante esto, Doña Rosa también respondió: “Cuando un hombre ya estuvo casado todo el tiempo le van a tener celos a la ex mujer. Yo ahí si que ni me meto, ni me metí, ni me voy a meter”, dijo a las cámaras de Telemundo.

Todo parece indicar que este tema ahora es que comienza, pues Juanita sacó un as que llevaba bajo la manga al lanzar al mercado un libro. En el mismo cuenta todos los detalles de su relación con Don Pedro, decisión que tomó luego de que él le informara que: “De su divorcio no le iba a quedar ni un solo peso”.

Por lo pronto nosotros les dejamos un capítulo de la muy divertida y querida Doña Rosa, donde cuenta del día que decidió separarse y divorciarse del padre de sus hijos, Don Pedro Rivera.

