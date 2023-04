Madre de Jenni Rivera, Doña Rosa, rompe en llanto en pleno Facebook: “Han sido muy malos”

Una de las señoras más queridas de las redes sociales es Doña Rosa, la mamá de Jenni Rivera, quien ha generado preocupación entre sus fans y los de la familia Rivera en general. Resulta que publicó un video desde su cuenta de Instagram y rompió en llanto. Además mandó a sus seguidores a ver la historia completa en su fan page de Facebook.

Bastante triste y secando las lágrimas de su rostro, Rosa Rivera dijo: “A los que me atacan así y a los que me dicen señora gorritos no los quiero ni ver y perdóname Dios pero no quiero… Han sido muy malos. Han hablado de Lupillo, de mí. Por qué, por el sólo hecho de yo venirme para acá y tener… Cuántas veces no se te ayudó. Esta señora de los gorritos y su hija que es Jenni te ayudaron mucho. Te compraron un carro porque nomás querían algo y le pedían a Jenni”, dijo la mamá de la cantante de regional mexicano en su página de Facebook al tiempo que hacía este reclamo.

A pesar que no nombró a alguien en específico, se pudo conocer que Doña Rosa se estaba dirigiendo a alguno de sus hermanos. Además se calentó un poco más y fue implacable con su mensaje: “Cuerda vividores. Deberías estar agradecidos que la hija de ella te ayudó, de que yo te presté dinero. Me vale que no me hayas pagado. Eso no importa”.

Esto además de asegurar que, aunque han tenido momentos muy duros como familia, nunca ha necesitado de nadie y se le atribuye a su fe: “A mí no me ha faltado ni un cinco en la bolsa. Nunca me ha faltado de comer. Gracias. Gracias a mi Dios”.

A su lado se encontraba su ex pareja y uno de sus mejores amigos, Don Pedro Rivera. El también patriarca de una de las familias artísticas más queridas del entretenimiento hispano. El mismo dijo que esa casa a la que se estaba refiriendo Doña Rosa es una que él mismo construyó y que pasó a ser propiedad de ella luego. Los documentos de propiedad tienen su nombre, según explicó en la red social.

La buena noticias es que esto fue sólo un trago amargo dentro del contenido divertido y delicioso que tiene Rosa Rivera en sus redes sociales. No es un secreto para nadie que la gente ama verla “echar carrilla” desde la cocina de su casa mientras su familia pruebas sus exquisitos platos. Esto sin mencionar los buenos chistes que hace todo el tiempo junto a Don Pedro Rivera.

