Chiquis Rivera saca el pecho por Karol G y se pronuncia en Instagram por fotos de revista GQ

La portada de la revista GQ en la que Karol G aparece prácticamente irreconocible le ha dado la vuelta al mundo. No sólo por la apariencia de su rostro sino por el claro reclamo de La Bichota a la publicación. Por supuesto, eso generó cualquier cantidad de reacciones en las redes sociales y muchos famosos opinaron, entre ellos Chiquis Rivera.

La Abeja Reina no perdió la oportunidad para apoyar a su amiga en Instagram: “Te amo!!! Eres bella. Me encantas! Gracias por hacer esto, para todas, por todas!!! Estoy de acuerdo contigo y te apoyo al 100000000%! You’re the fuck** QUEEN Karol”. Esto en respuesta a la publicación de La Bichota después que la revista GQ publicara su portada con exceso de retoques. View this post on Instagram A post shared by Reggaeton Total l Reggaeton (@reggaetontotal)

Pero no sólo la hija de Jenni Rivera. “Papá G”, papá de Karol G tampoco se quedó callado y también usó la misma red social para manifestar su descontento: “Que irrespeto. Tu imagen natural es todo”. Por su puesto, varias cuentas de fans de la cantante de género urbano apoyaron de inmediato el comentario del patriarca. View this post on Instagram A post shared by La Lengua 🤪😜😛😋😝CHIZMES (@lalenguateve)

Karol G fúrica con la revista GQ

Apenas la publicación hizo el lanzamiento, la ex de Anuel AA salió al pasa y dejó un mensaje que pondría cualquiera a temblar. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

“No se ni por donde empezar este mensaje … Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así , mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural. Agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios. Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mi , es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”, fue le mensaje con un claro reclamo por parte de Karol G. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

Karol G y Chiquis en pro de las curvys

Recordemos que justamente la intérprete de “MAMIII”, “TGQ” y “Mañana Será Más Bonito” es una fiel defensora de la belleza natural. Hace no mucho estaba en una gira promocional en España. Durante una entrevista en el programa El Hormiguero habló del por qué ella dejó de retocar sus fotos y decidió aceptarse tal como es.

Chiquis Rivera es otra pionera en este reglón de las curvys. Mientras la sociedad por años y sobre todo la industria del entretenimiento se empeñaron en vender que la mujer perfectamente hermosa es muy delgada, sin imperfecciones en la piel y que, un grupo de mujeres llegaron a decir todo lo contrario. Estas dos latinas están entre ellas. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Durante mucho tiempo, la intérprete de “Porque Soy Abeja Reina” luchó contra su sobrepeso. Sí, hoy en día ha perdido libras, pero aprendió a vivir más saludable y a abrazar sus curvas. La Bichota ha hecho lo mismo. A ellas se le suman muchas otras dentro de sus géneros y en la industria del entretenimiento en general. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Muchas mujeres son las que acuden hoy en día a los conciertos de ambas vistiendo orgullosas de cómo se ven. Mismo fenómeno que tiene la cantante de pop afroamericana Lizzo. El mundo cambió y así lo están dejando saber estas mujeres, sobre todos las latinas ¡Enhorabuena! View this post on Instagram A post shared by Lizzo (@lizzobeeating)

