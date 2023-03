Chiquis Rivera muestra el sostén forrada en jean por las calles de México

La Abeja Reina, Chiquis Rivera, está en la segunda parte de su gira y por ello llegó a Ciudad de México de la mano de su novio, Emilio Sánchez, para unas presentaciones en el Lunario de Auditorio Nacional. Por supuesto, se fue a las calles a posar mostrando el sostén y forrada con un modelito de jean de pies a cabeza.

Al llegar a México, Chiquis Rivera siempre se la pasa a lo grande. Se nota que por sus venas corre la sangre azteca. Sin miedo a nada, se vistió de jean con un hombro afuera que dejaba a la vista su sostén. “CDMX es todo un VIBE!”, escribió la cantante de regional mexicano en su cuenta de Instagram al tiempo que presumió un carrusel de imágenes, donde mostraba su conjunto de jean por delante y por detrás.

Chiquis Rivera no sólo se presentará en en Lunario del Auditorio Nacional de México. También tiene otras fechas con la misma casa productora. Una de ellas es en Hidalgo, a donde llegará en octubre con su Abeja Reina Tour II. Esto sin mencionar los estrenos musicales que ha dado en los últimos meses. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Uno de ellos fue el de su videoclip “Poque Soy Abeja Reina”, en el que boxea a interpreta a una mujer aguerrida que no se deja vencer por las zancadillas de la vida. Además aparece presumiendo la buena condición física en la que se encuentra actualmente.

La otra colaboración fue con el cantante de corridos Uziel Payan. Con el que grabó un tema con respectivo videoclip también llamado “Me Mocho un Huevo“. La hija de Jenni Rivera demostró tener gran empatía con el cantante y además se lució espectacular con un atuendo de látex rojo.

