Chiquis Rivera se luce como boxeadora en el videoclip de su canción “Porque soy abeja reina”

A pesar de que Chiquis Rivera dio a conocer su sencillo “Porque soy abeja reina” desde hace varias semanas, sus fans esperaban ansiosamente el estreno de videoclip, que ya está disponible en YouTube. La cantante aparece en un gimnasio practicando boxeo -un deporte que le gusta mucho- y luciendo su figura, para después cantar el tema en un cuadrilátero.

Chiquis también compartió en su cuenta de Instagram unas fotos que la muestran en el set del videoclip, con un nuevo look en el que sobresale su cabello ondulado y usando unos pantalones cargo de los que cuelgan unas correas de color rojo. El mensaje que escribió junto a las imágenes fue: “Porque soy Abeja Reina, No falta quien me torea,Yo no busco los problemas, Pero siempre que me llegan, Tengo bien corta la mecha”.🐝👑

Hace algunos días Chiquis Rivera acudió a la fiesta de presentación del álbum Mañana será bonito, de Karol G, y se divirtió al máximo bailando. Ella también publicó en esa red social fotos en las que aparece abrazando a la reguetonera colombiana y posando con las otras famosas que estuvieron presentes en el evento. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis) View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

