Chiquis Rivera se forró en látex para grabar un videoclip con Uziel Payan

La Abeja Reina, Chiquis Rivera, anda imparable. La hija de Jenni Rivera está haciendo o mejor dicho, ya grabó el videoclip de su nueva colaboración con el cantante Uziel Payan. Mismo que es un maestro dentro del regional mexicano por cantar unos corridos con historias muy sociales.

Con unos leggings, corsé y chamarra de látex rojo Chiquis Rivera presumió su nuevo cuerpazo al tiempo que “le coqueteaba” al cantante de corridos Uziel Payan. Por supuesto, esto como para de los nuevos dotes histriónicos de la Abeja Reina. View this post on Instagram A post shared by Uziel Payan (@uzielpayan)

“Acabamos de terminar el video me mocho un hue***” al lado de Chiquis. Pa que lo espren. La neta quedó muy perrón. Para que se lo dediquen a su bato, se lo dediquen a su morra tóxica” dice Uziel a lo que Rivera respondió. “La verdad hagan un chin** de Tik Tok con esta canción. Les va a encantar”, cerró la exponente de la música mexicana.

Justo hace pocos días, Chiquis Rivera dio a conocer que su Abeja Reina Tour II Parte ya tiene nuevas fechas que le compartiremos a continuación:

4 de Marzo- Monterrey, N.L

25 de Marzo- Matamoros, Tamps

28 de Marzo- CDMX

No sabemos si en una de esas tendrá a Uziel Payan de invitado o más bien sea la propia hija de Jenni Rivera la que termine siendo invitada por el cantante de corridos. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Hace pocos días, Chiquis Rivera estuvo de invitada en el lanzamiento del disco de su amiga Karol G en la ciudad de Miami. Ahí, junto a varios intérpretes del género urbano como Natti Natasha, Tini y su supuestamente el novio de La Bichota, Feid, celebraron el éxito de “Mañana Será Bonito”. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Por otro lado hace poco posó en una sesión fotográfica junto a los otros hijos de Jenni Rivera. Es decir, sus hermanos: Jenicka López, Jacqie Rivera, Mike Rivera y Jhonny López. Todo esto como parte de la nueva tienda Jenni Fashion, donde hay varias prendas que simbolizan “La Diva de La Banda”. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

No hay duda que la cantante de música banda no quiere dejar para nadie y por eso nosotros les dejamos el último videoclip de Chiquis Rivera de su tema “Porque Soy Abeja Reina”. Ahí se muestra en un ring de boxeo y habla de las duras batallas que le ha tocado pelear a lo largo de su vida.

