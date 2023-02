Chiquis Rivera posó con sexys atuendos en Instagram que usará en el Día de San Valentín

La Abeja Reina, Chiquis Rivera, anda enloqueciendo a sus fans en Instagram con su belleza y sensualidad. Adelantándose al Día de San Valentín, la hija de Jenni Rivera usó varios modelitos para una marca conocida de ropa que explotaron sus sexys atributos.

Crop top blanco, bodysuit de encaje rojo, camiseta blanca y hasta vestidos cortitos fueron parte de los atrevidos atuendos que piensa vestir Chiquis Rivera para el Día del Amor y La Amistad, San Valentín. Además, como buena conesntidora de sus fans les dejó hasta un código de descuento.

Justamente así se encuentra el corazón de Chiquis: lleno de amor. Desde hace más de año y medio tiene una relación con Emilio Sánchez, quien es un fotógrafo muy reconocido en Los Ángeles y quien ha dirigido varios de los proyectos de Chiquis Rivera. Se han consolidado como una pareja próspera y muy estable. View this post on Instagram A post shared by Emilio Sanchez (@emiliosanchez)

Por supuesto, los rumores de matrimonio y embarazo no han dejado de sonar desde que comenzó la relación. Incluso se llegó a creer que el novio de Chiquis Rivera le había dado un anillo de compromiso, pero ella desmintió esos rumores de frente a las cámaras como hace siempre: “Chicos, el día que pase, yo se los voy decir como siempre. Gracias por estar pendiente”.

En cuanto a su éxito profesional, la intérprete de “Anímate y Verás” y de “Jolene” con Becky G sigue cosechando triunfos. El pasado noviembre se alzó con un Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum Música Banda y estuvo nominada a un Grammy en la reciente entrega desde la ciudad de Los Ángeles.

Ahora se perfila como una gran ganadora para llevarse algunos y hasta los 5 galardones en el próximo Premio Lo Nuestro que se llevará a cabo en el Miami Dade Arena de la ciudad de Miami el 24 de febrero. Ahí compite con músicos del regional mexicano destacados como La Arrolladora Banda El Limón, Luis R. Conriquez, Carin León, Christian Nodal, Grupo Firme y Muchos más. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

El último sencillo de estudio que estrenó Chiquis Rivera se titula “Porque Soy Abeja Reina” y va muy en la onda del empoderamiento femenino y de un grito de guerra al estilo Shakira. “Voy abriendo mi camino, siempre saco el aguijón cuando ve que algún ca**** se quiere pasar conmigo… Mi mamá me enseñó, ella fue mi maestra…. Yo voy volando con mis propias alas sin pedirle a nadie…”, dice parte de la letra. Mientras esperamos al estreno del videoclip de éste éxito, le compartimos la canción para que la disfruten.

