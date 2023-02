Chiquis Rivera y La Arrolladora Banda El Limón compiten por varios Premio Lo Nuestro

Parte del crecimiento de Chiquis Rivera como músico ha hecho que ahora se mida de tú a tú con mucha gente que admira y que incluso eran fans también de su mamá, Jenni Rivera. Tal es el caso de la famosa agrupación La Arrolladora Banda El Limón. Ambas están nominadas a varios Premio Lo Nuestro.

La Arrolladora Banda El Limón está nominada en las siguientes categorías en el Premio Lo Nuestro de Univision: Grupo o Dúo del Año, Álbum del Año por su EP “Prefiero Estar Contigo”, Canción del Año y Canción Banda del Año por el tema “Cómo Te Olvido”. En cambio Chiquis en estas: Canción del año Pop/Urbano, Artista Femenino del Año Regional Mexicano, Canción del Año Regional Mexicano, Canción Banda del Año Regional Mexicano, Álbum del Año Regional Mexicano. View this post on Instagram A post shared by Arrolladora Banda El Limon (@arrolladoraoficial)

Es decir compiten en 3 categorías: Canción Banda, Canción del Año y Álbum Regional Mexicano. Por supuesto, a ellos se lo suman muchas otras agrupaciones en las mismas como Grupo Firme, La Adictiva, Luis R. Conriquez, Nodal y muchos más. Justo el ex de Chiquis Rivera habló hace pocos días de ella. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Como parte de su gira de medios con su nuevo material discográfico al que ha titulado: “Mi Brillo”. Las conductoras de el show de Telemundo, La Mesa Caliente, le preguntaron a Lorenzo Méndez qué opinaba de la nominación de la Abeja Reina al Grammy 2023 y de su Latin Grammy ganado en el 2022. View this post on Instagram A post shared by Bobby Castro (@bobby_castro)

El ex esposo de Chiquis dijo entonces: . Aunque dijo que no hablaban, sí se mostró abierto a hacer una colaboración en el futuro. No en vano tiene una experiencia como productor intachable.

Por su parte, La Arrolladora Banda El Limón además anunciará el 17 de febrero la edición Deluxe del álbum “Prefiero Estar Contigo”. Un material conformado por 14 canciones. Muchas de las cuales ya se han estrenado: “Lo mejor que hay en mi vida”, “Ya lloré”, “Por las cosas que sabía” y “Nunca dudes en llamarme”. Además tienen como invitado al propio Alejandro Fernández.

Chiquis Rivera en cambio estrenó hace poco su nuevo grito de guerra: “Porque Soy Abeja Reina”, en el que aseguran habla de relación pasada y también de la relación con su familia. Sin embargo, la intérprete de “Mi Problema” y “Las Destrampadas” ya ha dicho que ella no canta en específico para alguien. Mientras estrena el videoclip de este éxito musical, les dejamos la letra.

