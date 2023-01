Banda MS vuelve al Madison Square Garden de Nueva York

Una de las agrupaciones más importantes del regional mexicano, Banda MS, vuelve a poner el nombre de México por todo lo alto. Se presentarán de nuevo como las grandes estrellas que son en el Madison Square Garden de Nueva York este 2023. Además anunciaron nueva gira por los Estados Unidos.

Además de la Gran Manzana, Banda MS ya confirmaron conciertos en Fort Worth, Seattle, Portland, Indianápolis, Hollywood y Ft. Mayers, con un show que trae múltiples sorpresas nuevas para todos sus seguidores. El día escogido para su concierto en el Madison Square Garden será el 2 de septiembre. View this post on Instagram A post shared by Banda MS de Sergio Lizárraga (@bandamsoficial)

Banda MS es una de las agrupaciones con más trayectoria en la industria de la música mexicana, por eso esta gira la han llamado “MS 20 Años“. CMN se encargarán de toda la producción y de afinar los detalles de estas majestuosas presentaciones que tendrán los consentidos del regional mexicano. View this post on Instagram A post shared by Banda MS de Sergio Lizárraga (@bandamsoficial)

Traspasando fronteras y con un estilo único, la Banda MS sigue rompiendo parámetros con un toque de frescura, modernidad y creatividad musical. Hoy por hoy, se mantienen con unos números de reproducciones en las plataformas digitales nada despreciables. De acuerdo con Spotify, es el artista mexicano más escuchado acumulando 872 millones de reproducciones sólo en el 2020.

Fechas y ciudades de “MS 20 años”

Agosto 26 – Fort Worth, Texas

Septiembre 2 – Madison Square Garden, Nueva York, NY

Septiembre 22 – Wamu Theater, Seattle, WA

Septiembre 23 – Moda Center, Portland, OR

Noviembre 18 – Gainbridge Fieldhouse, Indianápolis, IN

Diciembre 1 – Hard Rock Live At Seminole, Hollywood, FL

Diciembre 2 – Hertz Arena, Ft. Mayers, FL View this post on Instagram A post shared by Banda MS de Sergio Lizárraga (@bandamsoficial)

“El mechón”, “Mi razón de ser”, “No me pidas perdón” y “Piénsalo” son algunos de los éxitos que ha posicionado Banda MS. Nosotros les dejamos el tema “El Trabajo Es La Suerte” de su disco “Cerrando Ciclos” para que los disfruten.

