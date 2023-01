Batiendo la colita, Chiquis Rivera celebra sus 5 nominaciones al Premio Lo Nuestro

La hija de Jenni Rivera sigue cosechando éxitos. Chiquis Rivera está nominada en 5 categorías al Premio Lo Nuestro que celebra la cadena Univision. Por supuesto y conociendo a la Abeja Reina lo celebró con la canción que lleva casi el mismo nombre y un vestido de red, con el cual mostró el escote y batió la colita.

“Porque Soy Abeja Reina” es el nuevo tema que promociona la cantante de regional mexicano. Esto en medio de la buena nueva de que es una de las artistas más nominadas en su género a los premios más importantes de la música latina: Premio Lo Nuestro 2023. Canción del año Pop/Urbano, Artista Femenino del Año Regional Mexicano, Canción del Año Regional Mexicano, Canción Banda del Año Regional Mexicano, Álbum del Año Regional Mexicano. Son las 5 categorías con las que Chiquis puede alzarse. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Adicional a eso, debemos recordar que la sobrina de Lupillo Rivera ganó el año pasado un Latin Grammy. Chiquis Rivera sigue sumándose éxitos y más ahora que parece haberse empoderado a lo Shakira y sacar temas que dicen mucho de sus experiencias y sobre todo en materia del corazón. Además está mucho más delgada y eso se puede ver en el último modelito que vistió y que dejó a la vista parte de su colita, misma que como es costumbre ya meneó para todos su fans.

Chiquis se encuentra disfrutando de unos días de sol. Por ellos ha lucido varios modelitos que dejan poco a la imaginación. Esto incluye bikinis con los que posó y dejó a la vista parte de sus curvas y pronunciados atributos. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Hace pocos días y al estreno de su nueva canción, vistió un bodysuit de abeja con el que se podía ver su nueva figura. Sin duda la hija de Jenni Rivera ha perdido mucho peso, pero su rostro siempre se ve lleno de luz y radiante con o sin esas libritas extras. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

“Porque Soy Abeja Reina. Voy abriendo mi camino, siempre saco El aguijón, cuando veo que algún cab**

Se quiere pasar de vivo… Conocí a la envidia que siempre se acerca con disfraz de amigo…”, es parte del nuevo grito de guerra de Chiquis Rivera y que nosotros le dejamos completo aquí para que lo disfruten.

