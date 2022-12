En atrevido escote, Chiquis Rivera repartió juguetes en Anaheim

Emocionada, emotiva y tan sensual como sólo ella sabe lucir, así se dejó ver Chiquis Rivera este fin de semana, cuando se dispuso a entregar juguetes en Anaheim, California. Junto a su socia y amiga, la Abeja Reina sorprendió a su público al convertirse en una especie de Santa Claus y repartir obsequios a la comunidad. Pero este no sería el único motivo por el cual llamó la atención de muchos, y es que su escote profundo también dio de qué hablar.

Un vestido blanco diseñado al estilo corsé y un escote bastante pronunciado que dejaba a la vista parte de sus senos, en conjunto con unos guantes de seda y un abrigo de peluche, fueron la cereza del pastel para que Chiquis Rivera, causara estragos en Anaheim donde entregó su tiempo para regalar juguetes a los niños de la comunidad. View this post on Instagram A post shared by MAGALY ORTIZ / TV Reporter (@magalyortiztv)

En Lincoln Avenue se instaló la carpa en donde Chiquis Rivera y su amiga Lorena estuvieron por más de tres horas repartiendo juguetes a las familias que asistieron en sus vehículos y desfilaron por un túnel repleto de luces y decoración de Navidad. View this post on Instagram A post shared by Angel Flores (@angelflores8698)

Además a las famosas estuvieron acompañadas por populares personajes de Disney como Mickey, Minnie, Olaf y Elsa de Frozen, además Batman y Jack Skellington y Sally, de la película El extraño mundo de Jack. Es decir, todo el sueño de un niño que además de recibir juguetes se los entregaba una de las cantantes de regional mexicano más carismática que hay, Chiquis Rivera. View this post on Instagram A post shared by Chiquis fanpage🐝💕 (@chiquis_abejareina_)

“Quisimos juntarnos, juntar fuerzas y dar a la comunidad porque Dios, la vida nos ha dado mucho“, contó la hija de la recordada Jenni Rivera, quien junto a su socia entregó personalmente los obsequios a los más pequeños de la casa.

Asimismo mencionó que esta iniciativa surgió luego de que recibiera tanto tras sus éxitos y que además entre ella y su socia existiera ese factor común de no haber recibidos muchos regalos en su infancia. “Las dos tenemos en común que cuando estábamos chiquitas a veces no nos tocaban regalos”, reveló ante las cámaras de los medios que se acercaron a cubrir el evento desde Anaheim.

Las caras de felicidad se han hecho virales a través de las redes sociales. Esta iniciativa por supuesto generó un sinfín de comentarios positivos y se ganó más fans aún que caen rendidos ante su belleza, talento y corazón. Además otros tantos invitaron a las bellas mujeres a seguir uniendo fuerzas y llevar a cabo la labor en otras comunidades necesitadas, haciendo mención sobre todo a México. View this post on Instagram A post shared by OscarCastellanos87 (@oscarcastellanos87)

Sigue leyendo:

Chiquis Rivera presumió sus senos vestida de ángel para cantarle a Jenni Rivera

Hijos de Jenni Rivera le dan con todo a Juan y a Rosie Rivera en el aniversario 10 de su muerte

Jenni Rivera: comparten sus últimas imágenes a 10 años de su muerte

Chiquis Rivera perdonó a su padre por el abuso que sufrió de niña, dijo a Jorge Ramos

Chiquis Rivera y Mayeli Alonso no se soportan. Se ignoraron en Premios de La Radio 2022

Chiquis Rivera llegó en top corto y causó estragos en su MixUp de México

Forrada en jean, Chiquis Rivera llegó a Premios de la Radio 2022 en México