Despierta América anunciará nominados al Premio Lo Nuestro de Univision el 23 de enero

Una de las fiestas hispanas más grandes organizada por la cadena Univision junto a el Latin Grammy es el Premio Lo Nuestro. Una premiación que pretende elevar al máximo nivel aún nuestra música latina. Pues ya hay fechas: el 23 de enero se darán a conocer los nominados en el programa de Despierta América y el 23 de febrero se llevará a cabo la premiación.

La 35ª edición el Miami Dade Arena será testigo de un encuentro de los mejores exponentes de la música latina. Será una transmisión en vivo y se elazará también con Galavisión. A partir del lunes, los fans de los artistas preferidos podrán comenzar a votar inmediatamente después que se conozcan a los nomidos en el show matutino de Univision, Despierta América. View this post on Instagram A post shared by Premio Lo Nuestro (@premiolonuestro)

El grito de guerra de este año será: “El mundo es lo nuestro”. La antesala a la Noche de Estrellas será a las 7 p.m. ET y 6 p.m. CT. Pueden mantenerse atentos a todos los pormenores que tengan que ver con la celebración en las redes sociales y sitios web relacionados. En Instagram @PremioLoNuestro, a través del hashtag #PremioLoNuestro en Facebook, Ig y Twitter y por supuesto en la página de Univision.

Sigue leyendo:

Gerard Piqué y Clara Chía ya no viven juntos confirmó ‘Despierta América’

Francisca de Despierta América enseñó los muslos hasta arriba y cómo va el crecimiento de su pelo

Lista de ganadores de Premio Lo Nuestro 2022: Paulina Rubio, Christian Nodal, Camilo y más triunfaron

Premio Lo Nuestro 2022: Homenaje a Vicente Fernández reúne a estrellas internacionales

Premio Lo Nuestro 2022 En Vivo: Anitta, Sebastián Yatra, Sting se presentarán en gala de Univision