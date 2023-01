Francisca de Despierta América enseñó los muslos hasta arriba y cómo va el crecimiento de su pelo

¡Fresca, bella y moderna! Así se ve la estrella de Univision y de todas las mañanas en Despierta América , Francisca, quién no sólo sigue sacando músculo con su dieta y entrenamientos sino también sigo esperando para que su cabello crezca con su apariencia natural.

Con un vestido muy cortito y dejando los muslos a la vista, acompañada de unas sexys botas altas de cuero, Francisca (ya no Lachapel pero sí de Despierta América aún), presumió los piernones hasta arriba hasta los muslos y lo que desató fue una euforia colectiva en su cuenta de Instagram. Por supuesto, su cabello no ha pasó desapercibido.

Mientras unos le han dicho a la dominicana que le queda espectacular, otros han dejado claro que no les gusta ni un poquitico. Pero, tomando en cuenta las humillaciones y burlas que ha dicho Francisca que le hicieron en su infancia y en su juventud por su cabella… es casi imposible que esas críticas la puedan sacar de su paz hoy en día.

“Eres bella pero no me gusta tu look de ahora”, es sólo uno de los tantos mensajes que Francisca ha recibido a diario cuando sale con su cabello corto y estilo afro todas las mañanas en Despierta América. Sin embargo, ella misma afirma que ha tenido que ser muy paciente para esperar ver los resultados que ella quiere.

Jomari Goyso apoya a Francisca

Fue justamente su gran amigo el fashionista español el que ayudó a Francisca a sentirse segura al dar este gran paso. Ahí delante de todos los televidentes y compañeros de Univision, la ex Nuestra Belleza Latina, se fue despojando de sus miedos, inseguridades, del bullying sufrido y de su cabello. Lo cortó.

Ahora lleva su cabello ondulado corto y, según información que nos han adelantado, ella pretende llevarlo largo o en forma de afro o con mucho volumen que ya tiene la fortuna de llevar en sus genes. Por eso ha hablado mucho de armarse de paciencia en el trayecto que crece y se recupera su pelo.

A nosotros nos parece que con el cabello largo o corto, liso o lacio y hasta de rubia, Francisca es una de la mujeres latinas más bellas del entretenimiento del entretenimiento hispano. Les dejamos estas fotos que lo comprueban. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca_dzampogna) View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca_dzampogna) View this post on Instagram A post shared by Divina Montero (@la_divi0521)

