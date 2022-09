A Francisca Lachapel la llaman fea. Ella responde implacable en Instagram y desde Despierta América

La reina de Despierta América, Francisca Lachapel, se encontraba como todos los días desde tempranito en el set de Univision cuando sorprendió a sus fans en Instagram al publicar el mensaje y su implacable respuesta a un seguidor que la llamó fea.

Con toda la sencillez y humildad que caracteriza a la estrella de Univision, Francisca Lachapel, el seguidor que criticó a la dominicana en Instragram recibió una respuesta contundente: “De la abundancia del corazón habla la boca. Fea pero sabrosa, bendecida. Imagínate. Imagínate que yo hubiera sido bonita dónde yo estuviera”. Por supuesto lo acompañó de su hermosa su sonrisa.

La ganadora de Nuestra Belleza Latina en el 2015 recibió el siguiente mensaje por parte de una seguidora: “Por qué eres tan fea. Por Dios. Por Co****”. Francisca Lachapel, desde su lugar de trabajo y set de Despierta América le dejó claro al seguidor que le vale lo que piensen u opinen de su físico. De hecho, muchos de sus fans y seguidores que la estiman reaccionaron a la respuesta de la presentadora de Univision.

“Te la desayunaste”, “Eres bella por dentro y por fuera. No hagas caso”, “Eres Bella, firma aquí abajo”, Por Dios Amiga eres bella, qué risa”, “La envidia se la come eres hermosa y súper bendecida y digna de admirar” y “Envidia!! Ya quisiera esa chica estar en tu lugar”, fueron apenas algunos de los mensajes que recibió Francisca Lachapel en apoyo al mensaje donde la llamaban fea.

Justamente en cuanto a su belleza, el día de ayer la dominicana se quitó la camisa, se quedó en top y meneó todo su cuerpo en compañía de unos musculosas galanes que no son más que los compañeros de gimnasio de Francisca. Luciendo unos leggins ajustados dejó a todos con la quijada en el piso al presumir el cuerpazo que tiene a apenas un año de haber traído al mundo a su hijo Gennaro. No cabe duda que, digan lo que digan, la estrella de Despierta América es con diferencia una de las mujeres latinas más bellas de la industria del entretenimiento hispano. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca)

