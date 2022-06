Francisca de ‘Despierta América’ lo logró: En una entrevista en vivo hizo de traductora

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Francisca de ‘Despierta América’ lo logró, cuando hace unos años llegó a Estados Unidos no sabía ni decir ‘hello’, y hoy realizó una entrevista en vivo para el show de las mañanas de Univision en donde hizo de traductora simultánea a su entrevistado.

Sí, una vez más Francisca Méndez-Zampogna, mostró que los sueños sí se cumplen, que la valentía es su bandera, y que muy pero muy atrás dejó el miedo al bullying, la crítica y los haters de redes sociales.

Siendo parte del segmento ‘La Vida en Vivo’, nuevamente la presentadora dominicana se metió en la piel de la tarea laboral de cualquiera de sus televidentes. Hace unos días la vimos como trabajadora de Amazón, y hoy visitó un lugar muy especial en Homestead, Florida, ‘Robert Is Here’, un mercado de frutas que tiene 65 años, y el dueños es Robert, quien de pequeñito, con tan solo 5 años, vendía en esa esquina, y como era tan chiquito de tamaño, para que lo vieran, le hicieron un cartel con lo que hoy es el nombre del lugar.

Durante gran parte de la entrevista y el recorrido, Francisca estuvo acompañada por quien fue la ‘jefa’ de su día, doña Nelly, la empleada más querida por el dueño, quien además es hispana y le fue enseñando todas las tareas del lugar.

Pero a la hora de entrar al mercado, le tocó entrevistar a su dueño, aquel niñito de 5 años que lleva con éxito 65 años su negocio. Robert, solo habla en inglés y lejos de acobardarse o pedirle ayuda a Nelly, Francisca lo saludó, le preguntó si hablaba español y le dijo: “My english is not very good lookin, but I make it work” (Mi inglés no es muy bonito, pero vamos a hacer que funcione).

Y lo que siguió a continuación fue una simple, perfecta y orgánica entrevista en donde se ayudarnos mutuamente con preguntas directas y respuestas no rebuscadas, por lo que no solo Francisca logró pasar su día de ‘trabajo’ en el mercado, sino que demostró que pudo hacer una entrevista en inglés, traducirla de manera simultánea a su entrevistado y al público y ¡en vivo!

MIRA AQUÍ CÓMO FRANCISCA LO LOGRÓ:

