Francisca pierde un zapato en Despierta América y se cae bailando con Raúl González

Una mañana divertidísima vivieron los presentadores de Despierta América, Karla Martínez, Francisca Lachapel, Raúl González y Alan Tacher, al participar en una competencia de tango. Pero no todo salió como esperaban, a través de las redes sociales Francisca mostró cómo en medio del reto se quedó sin un zapato.

Luego de que recibieron una clase por parte de verdaderos expertos, Francisca Lachapel, Raúl González, Karla y Alan, se dividieron en parejas para dar lo mejor de ellos en la pista de baile. La dominicana y estrella de Univision quiso como siempre dar el todo por el todo pero se enredó con el venezolano y terminó cayendo al piso y hasta se le salió un zapato.

“No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la pata metía”, escribió la presentadora citando el coro de ‘Monotonía’, el reciente éxito de Shakira ft. Ozuna, junto al material audiovisual que ahora reposa en el feed de su cuenta personal de Instagram.

Por supuesto entre los comentarios más destacados resaltan los emojis de risa, acompañados por mensajes alentadores ante la puesta en escena de Francisca. “Lo mejor fue la concentración”, “Eso es lo que les hace brillar espontaneidad, alegría y humildad”, “El dúo dinámico”, “Ya no podré escuchar esa canción con normalidad”, “El tango se salió de control”, expusieron sus seguidores.

Francisca reveló detalles de su “boca torcida”

Para nadie es un secreto que, aunque así muchos creen, la fama no es color de rosas. Se goza de muchas cosas buenas, pero las críticas también tienen peso sobre ella.

Francisca ha trabajado desde muy joven vendiendo ollas, siendo mesera y así fue calando hasta alcanzar lo que realmente quería, pero este camino no fue nada fácil.

En una reciente entrevista contó que desde siempre uno de sus sueños era aparecer en televisión. Sin embargo, en su adolescencia vivía llena de preocupaciones por temas económicos que creía no le permitirían poder alcanzar el éxito. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca)

Luego de que su fama comenzara a escalar recibió muchas críticas por su “boca torcida”. Se creía que era un rasgo de nacimiento. Y, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, reveló que todo se debe a una parálisis facial que sufrió producto del estrés.

“Un día en particular me levanté con el corazón a todo lo que daba. De repente sentí que un lado de mi cara se durmió. Me acuerdo que empecé a darme palmadas, a mirarme en el espejo y no podía parar el corazón”, contó en uno de los segmentos de Despierta América.

Con respiraciones profundas, ella misma logró calmarse. A pesar de no saber qué era lo que realmente le sucedía, su técnica funcionó y así consiguió mejoría. Al día siguiente tenía la boca un poquito torcida. Después me empecé a sentir bien y no le di más mente a eso. Me olvidé hasta ahora que estoy hablándolo aquí”, explicó.

