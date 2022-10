Video: Francisca de ‘Despierta América’ termina en el suelo tras tremendo susto en casa del terror

La presentadora dominicana Francisca, de 33 años y quien forma parte de ‘Despierta América’, se comió sus palabras después de que entrara, por primera vez, a una casa del terror, pues, aseguraba, que esos lugares no daban miedo, ya que ya sabías que te iban a asustar.

“Yo pienso que la gente finge porque sabes que te van a asustar”, dijo convencida Francisca durante un debate con sus compañeros.

Su crítica fue cuestionada por Karla Martínez, por Carlos Calderón y por Alan Tacher, quienes la invitaron a mostrar esa valentía que tanto presumía en una verdadera casa de terror, un reto que fue aceptado por la esposa de Francesco Zampogna, aunque, quizá, no debió haber dicho nada.

“Señores, lo admito. Soy una vergüenza nacional. Me tuve que comer mis palabras y los más chistoso es que me comí mis palabras en el primer tiro. La valentía se me fue allá, lejos. Uno se asusta”, reconoció la mamá del pequeño Gennaro tras visitar la casa de los payasos malditos en The Horrorland Miami.

Tras su primera visita, Francisca hizo una segunda acompañada de una cámara, asegurando que ahora sí no la iban a asustar, pues ya se había hecho amiga de los payasos, pero, de nueva cuenta, se comió sus palabras y hasta dos veces terminó en el suelo.

“Vamos a ver si me sigo asustando porque ya me hice amiga de muchos. Esa arañita no me da tanto miedo, por ahora las cosas van bien. A las telarañas tampoco les tengo tanto miedo. Espérate, ahí hay un payaso con un bat, pero no se mueve, o sea que no me preocupa tampoco”, dijo Francisca convencida, sin embargo, segundos después terminó corriendo y siendo acechada por varios payasos. “Por favor, sácame de aquí”, gritó Francisca aterrorizada.

A su salida de la casa, la también actriz terminó pidiendo clemencia y suplicando que los payasos la dejaran en paz, pues la atracción ya había terminado, pero ignoraron su petición.

“Yo ya entiendo porque da miedo. Ya entendí, ya aprendí mi lección, ya me comí mis palabras. Las casas de terror sí asustan. Homero, diles que me dejen tranquila. Ya me asustaron, lo hicieron muy bien”, reconoció Francisca antes de devolver cámaras y micrófonos al estudio.

