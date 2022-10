Francisca de Despierta América luce el pelo rojo a lo Karol G: “Me fascina”

¡Upa! Francisca Lachapel se dejó ver como toda una “Bichota”, al lucir una larga cabellera color rojo al estilo de la colombiana Karol G.

A través de un video publicado en su perfil de Instagram, la presentadora de Despierta América, Francisca Lachapel reveló que se encuentra en Nueva York, a propósito del estreno de “La Madrasta”, una telenovela protagonizada por Aracely Arámbula.

“Yo estoy enamorada. Jamás imaginé que me vería así con el cabello de este color”, apuntó la ganadora de Nuestra Belleza Latina (2015). Además, cuestionó a sus seguidores: “¿Será que me lo dejo así, me dejo el pelo rojo?”.

Ante las preguntas, los internautas respondieron: “Bella con cualquier color”, “Eres bella en cualquier color”, Me encanta te ves bella”, “Nooo tu color natural te sienta mejor”, “Es bueno cambiar de vez en cuando”.

Francisca en ‘Monólogos de la Vagina”

Dirigida por el venezolano Manuel Mendoza, vuelve a Miami uno de los espectáculos más exitosos en la historia del teatro en el mundo: ‘Monólogos de la Vagina’, en esta oportunidad contando con la participación de estrellas de la radio, el cine y la televisión.

Francisca Lachapel figura en el elenco, en compañía de Zajaris Fernández, Analogía De Loca, Susana Pérez, Celinés Toribio, Sabrina Olmedo, Clarissa Molina, Karen Martello, Danly Arango, Judith González, Fabiola Colmenares, Lupita Ferrer y Daniela Bascopé.

La obra teatral ha logrado posicionarse a lo largo de la historia por alzar la bandera ante los derechos que arropan a las mujeres. Rechazando de esta manera la violencia en contra de ellas.

El sentido del humor y las sabias reflexiones que hablan de sexo sin tabúes son las características que definen a ‘Monólogos de la Vagina’.

En el mundo ha recibido ovaciones de pie, en cientos de presentaciones y la catalogan como divertida, pero además inteligente y educativa.

Esta exitosa obra teatral, que nació en 1996, dirigida por la periodista stadounidense Eve Ensler ha sido traducida en 45 idiomas.

Otras grandes estrellas han tenido la oportunidad de brillar, entre ellas: Cate Blanchet, Susan Sarandon, Winona Ryder, Bette Miller, Brooke Shields, Whoopi Goldberg, Salma Hayek, Annie Lenox, Hillary Clinton, Alanis Morrisette y María Conchita Alonso.

