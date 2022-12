Francisca y el ‘total red look’ con el que puso a temblar Instagram

Luego de haber desnudado su alma frente al público y despedirse de su cabello en plena transmisión de ‘Despierta América’, Francisca volvió a hacer de las suyas dando de qué hablar sobre su más reciente look. ¡Aquí te contamos los detalles!

Desde su perfil oficial de Instagram, la presentadora de televisión deleitó la pupila de su público al dejarse ver en un modelito monocromático y ajustado que delineó las curvas de su cuerpo.

Se trató de un pantalón a la cintura de cuero en color rojo que acompañó con una blusa de manga larga del mismo color. En cuanto los accesorios, Francisca optó por una arracadas doradas gigantes que complementaron el bronceado de su piel.

Además de presumir su cinturita de avispa, la conductora de ‘Despierta América’ aprovechó la atención que recibió su publicación para enviar un mensaje motivacional para su comunidad digital: “Mirar hacia delante es el camino correcto. ¡Siempre!”, se lee junto a la imagen.

La sección de comentarios no tardó en llenarse de likes y comentarios en los que destacaron los piropos a la belleza de la famosa. “Me encanta RED FIRE”; “Me encantó tu outfit hoy te ves hermosa con colores fuertes y más si tienes el cuello alto así sobresale tu hermoso corte” y “Muy bonita”, son algunos de los mensajes que se leen en la red.

No podemos dejar de lado que Francisca ha dado mucho de qué hablar gracias al radical cambio de look al que se sometió en plena transmisión del programa matutino en el que funge como presentadora. Recordemos que decidió deshacerse de su larga cabellera pelinegra y rockear un nuevo corte que la ayudó a “sanar heridas del pasado”.

“Gracias a los que entendieron el mensaje de la importancia de abrazar nuestra identidad. Gracias por todas las palabras tan hermosas con las que me han abrazado en las últimas horas.

Cómo dije ayer, no es un cambio de look, fue una reconciliación con mi pasado, abrazar mis cicatrices para seguir adelante, mas segura y confiada“, escribió en el post de Instagram con el que reveló su transformación.

Te puede interesar:

• Laura Flores se despeluca EN VIVO en apoyo a Francisca Lachapel | VIDEO

• VIDEO: El esposo de Francisca se conmovió hasta las lágrimas ante su cambiazo de imagen

• Francisca Lachapel sorprende al decorar su árbol de Navidad con diamantes y cristales